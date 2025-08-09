Вимоги РФ для перемир’я – Сибіга відреагував

Андрій Сибіга. Фото: "РБК-Україна"

Росію не можна винагороджувати за роз’язання війни. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві, та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи пропозицію про обмін українських територій на перемир’я.

Допис Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Заява Сибіги щодо вимог РФ

"Вже четвертий рік Україна протистоїть повномасштабній війні Росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо своєю незалежністю мужності наших захисників та стійкості нашого народу. Росія не повинна бути винагороджена за розпочаття цієї війни", — йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що незважаючи на зусилля США та постійне бажання України прагнути справедливого миру, Росія продовжує терор проти цивільного населення, ігнорує терміни та не виявляє справжньої зацікавленості в припиненні війни.

"Україна залишається відкритою до змістовного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, поважаючи волю нашого народу. Нам потрібен міцний мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви", — додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо завершення війни в Україні буде обмін територіями. Він вважає, що "це відбудеться на благо двох сторін".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Видання Bild пише, що спецпосланець США Стів Віткофф неправильно зрозумів вимоги, які Росія висунула для припинення вогню в Україні. Кремль усе ще хоче захопити чотири українські області — Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

Більше того, Путін запропонував лише часткове припинення вогню, яке передбачає відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеосяжне припинення вогню.