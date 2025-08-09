Требования РФ для перемирия - Сибига отреагировал

Андрей Сибига. Фото: "РБК-Украина"

Россию нельзя вознаграждать за развязывание войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве, и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предложение об обмене украинских территорий на перемирие.

Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Заявление Сибиги относительно требований РФ

"Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны своей независимостью мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны", — говорится в сообщении.

Сибига отметил, что несмотря на усилия США и постоянное желание Украины стремиться к справедливому миру, Россия продолжает террор против гражданского населения, игнорирует сроки и не проявляет настоящей заинтересованности в прекращении войны.

"Украина остается открытой к содержательному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, уважая волю нашего народа. Нам нужен прочный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы", — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по завершению войны в Украине будет обмен территориями. Он считает, что "это произойдет на благо двух сторон".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Издание Bild пишет, что спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Украине. Кремль все еще хочет захватить четыре украинские области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Более того, Путин предложил лишь частичное прекращение огня, которое предусматривает отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее прекращение огня.