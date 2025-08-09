Требования РФ для перемирия - Сибига отреагировал

Украине предлагают территориальные уступки — Сибига отреагировал
Россию нельзя вознаграждать за развязывание войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве, и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией.
Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предложение об обмене украинских территорий на перемирие.
Заявление Сибиги относительно требований РФ
"Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны своей независимостью мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны", — говорится в сообщении.
Сибига отметил, что несмотря на усилия США и постоянное желание Украины стремиться к справедливому миру, Россия продолжает террор против гражданского населения, игнорирует сроки и не проявляет настоящей заинтересованности в прекращении войны.
"Украина остается открытой к содержательному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, уважая волю нашего народа. Нам нужен прочный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы", — добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по завершению войны в Украине будет обмен территориями. Он считает, что "это произойдет на благо двух сторон".
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.
Издание Bild пишет, что спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Украине. Кремль все еще хочет захватить четыре украинские области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.
Более того, Путин предложил лишь частичное прекращение огня, которое предусматривает отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее прекращение огня.
