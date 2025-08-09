Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украине предлагают территориальные уступки — Сибига отреагировал

Украине предлагают территориальные уступки — Сибига отреагировал

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 14:36
Требования РФ для перемирия - Сибига отреагировал
Андрей Сибига. Фото: "РБК-Украина"

Россию нельзя вознаграждать за развязывание войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, основанного на международном праве, и уважении к нашей территориальной целостности и границам, определенным нашей Конституцией.

Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предложение об обмене украинских территорий на перемирие.

Реклама
Читайте также:
сибіга
Сообщение Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Заявление Сибиги относительно требований РФ

"Уже четвертый год Украина противостоит полномасштабной войне России на суше, на море и в воздухе. Мы обязаны своей независимостью мужеству наших защитников и стойкости нашего народа. Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны", — говорится в сообщении.

Сибига отметил, что несмотря на усилия США и постоянное желание Украины стремиться к справедливому миру, Россия продолжает террор против гражданского населения, игнорирует сроки и не проявляет настоящей заинтересованности в прекращении войны.

"Украина остается открытой к содержательному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной, уважая волю нашего народа. Нам нужен прочный мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы", — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по завершению войны в Украине будет обмен территориями. Он считает, что "это произойдет на благо двух сторон".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Издание Bild пишет, что спецпосланник США Стив Уиткофф неправильно понял требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Украине. Кремль все еще хочет захватить четыре украинские области - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Более того, Путин предложил лишь частичное прекращение огня, которое предусматривает отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее прекращение огня.

США МИД Андрей Сибига війна Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации