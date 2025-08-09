Чиновники США, України та Європи проведуть переговори напередодні зустрічі Трампа з Путіним

Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Reuters

Представники США, України та кількох європейських країн зустрінуться на цих вихідних у Британії. Чиновники працюватимуть над досягненням спільних позицій перед зустріччю президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела.

Що відомо про заплановану зустріч

Ідея особистої зустрічі у Великій Британії виникла в п'ятницю під час телефонної конференції між представниками США, України та Європи. Це був уже третій подібний дзвінок за стільки ж днів.

Логістика пропонованої зустрічі все ще обговорюється, включно з питанням про те, хто візьме в ній участь.

Як пише видання, Україна і кілька союзників по НАТО потай стурбовані тим, що Трамп може погодитися на пропозицію Путіна щодо припинення війни, не зважаючи на їхні позиції.

Також Axios зазначає, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф під час спілкування повідомив учасникам, що Путін погодився припинити війну, якщо Україна погодиться поступитися Луганською і Донецькою областями, а також Кримом.

За словами джерел, у деяких учасників розмови склалося враження, що Путін відмовився від претензій не дві інші області України - Запорізької та Херсонської.

Однак наступного дня (судячи з усього, у четвер) Віткофф провів ще один відеодзвінок із високопоставленими українськими та європейськими чиновниками. Він уточнив, що Путін погодився заморозити нинішні позиції в цих областях.

У такому разі значні частини Запорізької та Херсонської областей залишаться під окупацією, включно із Запорізькою АЕС.

Уже в п'ятницю, під час останньої телефонної конференції, сторони обговорили можливість особистої зустрічі для спроби скоординувати спільну позицію.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп уже анонсував, що його зустріч із Путіним відбудеться вже наступної п'ятниці, 15 серпня. Вона відбудеться на Алясці. Помічник глави Кремля Юрій Ушаков теж підтвердив цю інформацію.

Також ми писали, що за даними CBS News, президент України Володимир Зеленський теж може взяти в ній участь. Принаймні, ймовірність така є.