Главная Новости дня США, Украина и ЕС встретятся перед саммитом Трампа и Путина

США, Украина и ЕС встретятся перед саммитом Трампа и Путина

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 05:25
Чиновники США, Украины и Европы проведут переговоры накануне встречи Трампа с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Представители США, Украины и нескольких европейских стран встретятся на этих выходных в Британии. Чиновники будут работать над достижением общих позиций перед встречей президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника.

Что известно о запланированной встречи

Идея личной встречи в Великобритании возникла в пятницу в ходе телефонной конференции между представителями США, Украины и Европы. Это был уже третий подобный звонок за столько же дней.

Логистика предлагаемой встречи все еще обсуждается, включая вопрос о том, кто примет в ней участие.

Как пишет издание, Украина и несколько союзников по НАТО втайне обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на предложение Путина о прекращении войны, не принимая во внимание их позиции.

Также Axios отмечает, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в ходе общения сообщил участникам, что Путин согласился прекратить войну с если Украина согласится уступить Луганскую и Донецкую области, а также Крым.

По словам источников, у некоторых участников разговора сложилось впечатление, что Путин отказался от претензий не две другие области Украины - Запорожской и Херсонской.

Однако на следующий день (судя по всему в четверг) Уиткофф провел еще один видео звонок с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками. Он уточнил, что Путин согласился заморозить нынешние позиции в этих областях.

В таком случае значительные части Запорожской и Херсонской областей останутся под оккупацией, включая Запорожскую АЭС.

Уже в пятницу, в ходе последней телефонной конференции, стороны обсудили возможность личной встречи для попытки скоординировать совместную позицию.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уже анонсировал, что его встреча с Путиным состоится уже в следующую пятницу, 15 августа. Она пройдет на Аляске. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков тоже подтвердил эту информацию.

Также мы писали, что по данным CBS News, президент Украины Владимир Зеленский тоже может быть примет в ней участие. По крайней мере, вероятность такая есть.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
