Україна
В Британии состоится встреча Украины, Европы и США — что известно

В Британии состоится встреча Украины, Европы и США — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 16:22
Встреча Украины, Европы и США в Британии — что известно
Джей Ди Вэнс с Дэвидом Ламми и Уорреном Стивенсом. Фото: Reuters

Представители Украины, Европы и США встретятся сегодня, 9 августа, в Великобритании. Страны должны отработать общую позицию перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании в субботу, 9 августа.

Читайте также:

Встреча Украины, Европы и США

Накануне встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога они обсудили важность трехстороннего саммита, который состоится уже сегодня.

"Они согласились, что это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса на пути к обеспечению справедливого и прочного мира. Оба лидера приветствовали стремление президента Трампа положить конец этой варварской войне и согласились, что мы должны продолжать давление на Путина, чтобы он прекратил свою незаконную войну", — заявил представитель британского премьер-министра.

Возглавлять встречу будут глава британского МИД Дэвид Лемми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Накануне издание Axios сообщало, что советники из Украины, нескольких европейских стран и США должны согласовать общую позицию перед предстоящей встречей Трампа с Путиным.

Украина и некоторые союзники выразили частное беспокойство, что Трамп может согласиться на предложения Путина по завершению войны, не учитывая их интересы.

Идея провести личную встречу в Великобритании возникла во время телеконференции 8 августа между представителями США, Украины и Европы — это уже третий такой разговор за последние три дня.

Между тем Джей Ди Вэнс и Дэвид Лемми уже встретились в Великобритании.

Напомним, в Кремле заявили, что во время встречи с Путиным спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф неверно понял их условия о перемирии.

А также Андрей Сибига прокомментировал требования россиян к Украине относительно территориальных уступок в обмен на мир.

США Украина Европа Великобритания война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
