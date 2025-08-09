Встреча Украины, Европы и США в Британии — что известно

В Британии состоится встреча Украины, Европы и США — что известно
Представители Украины, Европы и США встретятся сегодня, 9 августа, в Великобритании. Страны должны отработать общую позицию перед встречей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщили в правительстве Великобритании в субботу, 9 августа.
Встреча Украины, Европы и США
Накануне встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога они обсудили важность трехстороннего саммита, который состоится уже сегодня.
"Они согласились, что это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса на пути к обеспечению справедливого и прочного мира. Оба лидера приветствовали стремление президента Трампа положить конец этой варварской войне и согласились, что мы должны продолжать давление на Путина, чтобы он прекратил свою незаконную войну", — заявил представитель британского премьер-министра.
Возглавлять встречу будут глава британского МИД Дэвид Лемми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Накануне издание Axios сообщало, что советники из Украины, нескольких европейских стран и США должны согласовать общую позицию перед предстоящей встречей Трампа с Путиным.
Украина и некоторые союзники выразили частное беспокойство, что Трамп может согласиться на предложения Путина по завершению войны, не учитывая их интересы.
Идея провести личную встречу в Великобритании возникла во время телеконференции 8 августа между представителями США, Украины и Европы — это уже третий такой разговор за последние три дня.
Между тем Джей Ди Вэнс и Дэвид Лемми уже встретились в Великобритании.
Напомним, в Кремле заявили, что во время встречи с Путиным спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф неверно понял их условия о перемирии.
А также Андрей Сибига прокомментировал требования россиян к Украине относительно территориальных уступок в обмен на мир.
