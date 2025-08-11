Відео
Головна Новини дня Кремль використає саміт на Алясці для розколу США та ЄС — ISW

Кремль використає саміт на Алясці для розколу США та ЄС — ISW

Ua en ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 09:20
Кремль прагне виставити ЄС та Україну перешкодою миру
Президент Росії Володимир Путін проводить зустріч із членами Ради Безпеки. Фото: росЗМІ

Напередодні запланованого на Алясці саміту між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним Москва розгортає власну інформаційну кампанію, щоб лише просунути реальні мирні домовленості, а й підірвати єдність між США та їхніми європейськими союзниками. Кремль хоче представити Україну та країни Європи головними перешкодами на шляху до завершення війни.

Про це йдеться у статті аналітиків Інституту дослідження війни ISW.

Читайте також:

Росія хоче звинуватити Україну в небажанні закінчити війну

Аналітики ISW звернули увагу, як 10 серпня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своїх Telegram-каналах двома мовами, російською та англійською, написав, що європейські держави нібито намагаються завадити Сполученим Штатам допомогти припинити бойові дії. Також напередодні, 9 серпня, очільник ЛДПР Леонід Слуцький у схожому тоні заявив, що політика ЄС є "антиросійською" та спрямованою на блокування "швидкого врегулювання".

Особливу увагу викликали коментарі російського політолога Сергія Маркова, оприлюднені у Washington Post 10 серпня. Він пояснив, що стратегічний інтерес Москви у майбутній зустрічі на Алясці — показати світовій аудиторії, що в гальмуванні мирного процесу винні передусім Київ і європейські лідери. При цьому Марков наголосив, що Росія не готова відступати від своїх позицій, а як "компроміс" може розглянути лише відмову від активного наступу на Одещину, Харківщину, Херсонщину та Запоріжжя, але без повернення будь-яких зайнятих територій.

Він навіть припустив, що Трамп може визнати президента Володимира Зеленського основною причиною війни, а європейських політиків — другою, тим самим повністю переклавши відповідальність за конфлікт на Захід.

За оцінками аналітиків, дії Москви вкладаються у тривалу стратегію — розхитати співпрацю між Вашингтоном, Брюсселем і Києвом, зменшити обсяги військової та фінансової допомоги Україні та відвернути увагу від власної жорсткої лінії. Інститут вивчення війни у своїх висновках наголошує, що Кремль не має наміру відмовлятися від початкових воєнних цілей: блокування вступу України до НАТО, зміна влади в Києві на проросійську та повна демілітаризація країни. Це фактично означає вимогу капітуляції.

ISW також попереджає, що навіть у разі укладення домовленостей про перемир’я Москва з високою ймовірністю використає їх у власних інтересах, звинувачуючи Україну у порушеннях, щоб виправдати нові військові дії. Подібна тактика вже застосовувалася навесні 2025 року, коли Кремль неодноразово намагався інтерпретувати бойові інциденти як привід для відновлення атак.

Нагадаємо, російські пропагандисти також поширюють фейки, як українці нібито виходять на акції протесту проти Володимира Зеленського та продовження так званої "спецоперації".

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Володимир Зеленський теж має бути присутнім на переговорах Трампа та Путіна, і пояснив причину. 

США володимир путін переговори пропаганда війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
