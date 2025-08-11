Кремль стремится выставить ЕС и Украину препятствием миру

Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности. Фото: росСМИ

Накануне запланированного на Аляске саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Москва разворачивает собственную информационную кампанию, чтобы не только продвинуть реальные мирные договоренности, но и подорвать единство между США и их европейскими союзниками. Кремль хочет представить Украину и страны Европы главными препятствиями на пути к завершению войны.

Об этом говорится в статье аналитиков Института исследования войны ISW.

Россия хочет обвинить Украину в нежелании закончить войну

Аналитики ISW обратили внимание, как 10 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих Telegram-каналах на двух языках, русском и английском, написал, что европейские государства якобы пытаются помешать Соединенным Штатам помочь прекратить боевые действия. Также накануне, 9 августа, глава ЛДПР Леонид Слуцкий в похожем тоне заявил, что политика ЕС является "антироссийской" и направленной на блокирование "быстрого урегулирования".

Особое внимание вызвали комментарии российского политолога Сергея Маркова, обнародованные в Washington Post 10 августа. Он пояснил, что стратегический интерес Москвы в предстоящей встрече на Аляске — показать мировой аудитории, что в торможении мирного процесса виноваты прежде всего Киев и европейские лидеры. При этом Марков подчеркнул, что Россия не готова отступать от своих позиций, а в качестве "компромисса" может рассмотреть лишь отказ от активного наступления на Одесскую, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области, но без возвращения каких-либо занятых территорий.

Он даже предположил, что Трамп может признать президента Владимира Зеленского основной причиной войны, а европейских политиков — второй, тем самым полностью переложив ответственность за конфликт на Запад.

По оценкам аналитиков, действия Москвы укладываются в длительную стратегию — расшатать сотрудничество между Вашингтоном, Брюсселем и Киевом, уменьшить объемы военной и финансовой помощи Украине и отвлечь внимание от собственной жесткой линии. Институт изучения войны в своих выводах отмечает, что Кремль не намерен отказываться от первоначальных военных целей: блокирование вступления Украины в НАТО, смена власти в Киеве на пророссийскую и полная демилитаризация страны. Это фактически означает требование капитуляции.

ISW также предупреждает, что даже в случае заключения договоренностей о перемирии Москва с высокой вероятностью использует их в собственных интересах, обвиняя Украину в нарушениях, чтобы оправдать новые военные действия. Подобная тактика уже применялась весной 2025 года, когда Кремль неоднократно пытался интерпретировать боевые инциденты как повод для возобновления атак.

Напомним, российские пропагандисты также распространяют фейки, как украинцы якобы выходят на акции протеста против Владимира Зеленского и продолжения так называемой "спецоперации".

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Владимир Зеленский тоже должен присутствовать на переговорах Трампа и Путина, и объяснил причину.