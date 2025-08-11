Відео
Зустріч на Алясці принесе мир — заява спецпредставника Путіна

Зустріч на Алясці принесе мир — заява спецпредставника Путіна

Дата публікації: 11 серпня 2025 10:17
Заява Росії про зустріч на Алясці – анонсувала мир
Володимир Путіна та Кирило Дмитрієв. Фото: PAP

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці принесе мир і глобальну безпеку. Розпалювачі воєн не будуть посміхатися 15 серпня.

Таку заяву зробив спецпредставник Путіна з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв у соцмережі X.

допис Дмитрієв
Допис Кирила Дмитрієва. Фото: скриншот

Заява Дмитрієва

"Неоконсерватори та інші розпалювачі воєн не будуть посміхатися 15 серпня 2025 року. Діалог Путіна і Трампа принесе надію, мир і глобальну безпеку", — написав він.

Крім того, спецпредставник Путіна опублікував карту 1860 року, на якій Аляску названо "Російською Америкою". 

російська Аляска
Допис Дмитрієва про "Російську Америку". Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа із Путіним в американському штаті Аляска. 

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, чого очікувати на переговорах від Трампа.

Також ми писали, що напередодні зустрічі Путіна та Трампа російські чиновники знову згадали про "історичні зв’язки" з Аляскою

До цього, російські чиновники та ЗМІ неодноразово висловлювали вимоги щодо повернення Аляски до складу Росії. Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у січні 2024 року заявив, що Росія чекає повернення Аляски "будь-якого дня".

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска перемир'я
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
