Головна Новини дня Зустріч на Алясці — Маркарова розповіла, чого чекати від Трампа

Зустріч на Алясці — Маркарова розповіла, чого чекати від Трампа

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 08:17
Переговори Трампа і Путіна - чого очікує Україна
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

США на переговорах з Росією будуть діяти з позиції сили, і врешті решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Україна дала згоду на будь-які види припинення вогню, хоч повне, хоч часткове.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS News.

Читайте також:

Прогноз Маркарової щодо переговорів

Дипломатка зазначила, що Україна "молиться за те, щоб президент США Дональд Трамп був ефективним" і досягнув відмінних результатів.

"Лінія фронту на сході та півдні України — це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі… Я впевнена, що США діятимуть з позиції сили і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію", — каже вона.

Маркарова висловила сподівання, що Трамп, а також його санкційні пакети та вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають диктатора Володимира Путіна нарешті припинити агресію.

Посол наголосила, що це Росія напала на Україну та незаконно окупувала Крим та інші території з 2022 року

"Україна прагне миру. Ми будемо дуже конструктивними в усіх наших дискусіях. У нас є головна Біблія країни, Конституція України, яка у статті 133 чітко перелічує, з чого складається Україна", — додала вона.

Маркарова додала, що час уже зупинити вбивства і перейти до дипломатії.

"І тому припинення вогню, як крок, завжди було таким важливим, щоб зупинити вбивства, про що президент Трамп заговорив ще в лютому...  Я впевнена, що президент Трамп і всі тут, у Сполучених Штатах… розуміють, що наслідки закінчення цієї війни набагато більші, ніж просто Україна. Це питання існування для нас", — підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа із Путіним в американському штаті Аляска. 

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

володимир путін Дональд Трамп війна в Україні Оксана Маркарова мирні переговори
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
