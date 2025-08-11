Видео
Встреча на Аляске — Маркарова рассказала, чего ждать от Трампа

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 08:17
Переговоры Трампа и Путина - чего ожидает Украина
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

США на переговорах с Россией будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны. Украина дала согласие на любые виды прекращения огня, хоть полное, хоть частичное.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CBS News.

Читайте также:

Прогноз Маркаровой относительно переговоров

Дипломат отметила, что Украина "молится за то, чтобы президент США Дональд Трамп был эффективным" и достиг отличных результатов.

"Линия фронта на востоке и юге Украины — это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию", — говорит она.

Маркарова выразила надежду, что Трамп, а также его санкционные пакеты и вторичные санкции против помогающих России, убедит диктатора Владимира Путина наконец прекратить агрессию.

Посол подчеркнула, что это Россия напала на Украину и незаконно оккупировала Крым и другие территории с 2022 года.

"Украина стремится к миру. Мы будем очень конструктивны во всех наших дискуссиях. У нас есть главная Библия страны, Конституция Украины, которая в статье 133 четко перечисляет, из чего состоит Украина", добавила она.

Маркарова добавила, что пора уже остановить убийства и перейти к дипломатии.

"И поэтому прекращение огня, как шаг, всегда было таким важным, чтобы остановить убийства, о чем президент Трамп заговорил еще в феврале... Я уверена, что президент Трамп и все здесь, в Соединенных Штатах… понимают, что последствия окончания этой войны намного больше, чем просто Украина. Это вопрос существования для нас", подытожила дипломат.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

владимир путин Дональд Трамп война в Украине Оксана Маркарова мирные переговоры
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
