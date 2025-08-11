Встреча на Аляске принесет мир — спецпредставитель Путина
Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске принесет мир и глобальную безопасность. Разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа.
Такое заявление сделал спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Заявление Дмитриева
"Неоконсерваторы и другие разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность", — написал он.
Кроме того, спецпредставитель Путина опубликовал карту 1860 года, на которой Аляска названа "Русской Америкой".
Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.
Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.
В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, чего ожидать на переговорах от Трампа.
Также мы писали, что накануне встречи Путина и Трампа российские чиновники снова вспомнили об "исторических связях" с Аляской.
До этого, российские чиновники и СМИ неоднократно высказывали требования о возвращении Аляски в состав России. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в январе 2024 года заявил, что Россия ждет возвращения Аляски "в любой день".
