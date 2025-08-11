Видео
Главная Новости дня Встреча на Аляске принесет мир — спецпредставитель Путина

Встреча на Аляске принесет мир — спецпредставитель Путина

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 10:17
Заявление России о встрече на Аляске - анонсировало мир
Владимир Путина и Кирилл Дмитриев. Фото: PAP

Встреча российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске принесет мир и глобальную безопасность. Разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа.

Такое заявление сделал спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Читайте также:
допис Дмитрієв
Сообщение Кирилла Дмитриева. Фото: скриншот

Заявление Дмитриева

"Неоконсерваторы и другие разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность", — написал он.

Кроме того, спецпредставитель Путина опубликовал карту 1860 года, на которой Аляска названа "Русской Америкой".

російська Аляска
Сообщение Дмитриева о "Русской Америке". Фото: скриншот

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, чего ожидать на переговорах от Трампа.

Также мы писали, что накануне встречи Путина и Трампа российские чиновники снова вспомнили об "исторических связях" с Аляской.

До этого, российские чиновники и СМИ неоднократно высказывали требования о возвращении Аляски в состав России. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в январе 2024 года заявил, что Россия ждет возвращения Аляски "в любой день".

владимир путин переговоры Дональд Трамп Аляска перемирие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
