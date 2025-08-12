Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У РФ назвали умови Путіна до Трампа для припинення війни

У РФ назвали умови Путіна до Трампа для припинення війни

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 19:25
Путін висунув Трампу умови для завершення війни в Україні
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Заступник директора дослідницьких програм Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ Дмитро Суслов назвав умови російського диктатора Володимира Путіна до лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа для завершення війни в Україні. За його словами, "є два можливі варіанти".

Про це Дмитро Суслов заявив для Corriere della Sera.

Реклама
Читайте також:

Умови Росії для припинення війни

Суслов назвав першим варіантом ухвалення Путіним та Трампом двостороннього російсько-американського плану досягнення перемирʼя в Україні. Він включає:

  • виведення українських військ з Донбасу;
  • виведення РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, але лінія фронту залишиться незмінною в інших районах;
  • зобов'язання України не вступати до НАТО;
  • демілітаризація України;
  • конституційна реформа щодо федерального устрою.

"Я памʼятаю, що рік тому Москва просила українців повністю вивести війська з усіх чотирьох анексованих областей, а зараз вона просить лише вивести війська з Донбасу", — заявив Суслов.

За його словами, російський диктатор готовий говорити не лише про остаточну угоду, а також про тривале перемирʼя.

Другий варіант Суслов назвав, якщо український лідер Володимир Зеленський за підтримки європейців відмовиться від плану Росії. Тоді Путін попросить Трампа припинити будь-яку військову допомогу Україні та продаж зброї європейцям.

"Але це прискорить її поразку та повний крах", — вважає він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що переговори Трампа та Путіна важливі для їх двостороннього треку. За його словами, говорити про Україну без України неможливо.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Путін погодився на зустріч із Трампом, оскільки відчуває тиск.

США війна Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації