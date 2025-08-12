Путін висунув Трампу умови для завершення війни в Україні

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Заступник директора дослідницьких програм Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ Дмитро Суслов назвав умови російського диктатора Володимира Путіна до лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа для завершення війни в Україні. За його словами, "є два можливі варіанти".

Про це Дмитро Суслов заявив для Corriere della Sera.

Умови Росії для припинення війни

Суслов назвав першим варіантом ухвалення Путіним та Трампом двостороннього російсько-американського плану досягнення перемирʼя в Україні. Він включає:

виведення українських військ з Донбасу;

виведення РФ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, але лінія фронту залишиться незмінною в інших районах;

зобов'язання України не вступати до НАТО;

демілітаризація України;

конституційна реформа щодо федерального устрою.

"Я памʼятаю, що рік тому Москва просила українців повністю вивести війська з усіх чотирьох анексованих областей, а зараз вона просить лише вивести війська з Донбасу", — заявив Суслов.

За його словами, російський диктатор готовий говорити не лише про остаточну угоду, а також про тривале перемирʼя.

Другий варіант Суслов назвав, якщо український лідер Володимир Зеленський за підтримки європейців відмовиться від плану Росії. Тоді Путін попросить Трампа припинити будь-яку військову допомогу Україні та продаж зброї європейцям.

"Але це прискорить її поразку та повний крах", — вважає він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що переговори Трампа та Путіна важливі для їх двостороннього треку. За його словами, говорити про Україну без України неможливо.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Путін погодився на зустріч із Трампом, оскільки відчуває тиск.