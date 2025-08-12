Путин выдвинул Трампу условия для завершения войны в Украине

В РФ назвали условия Путина к Трампу для прекращения войны
Заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике РФ Дмитрий Суслов назвал условия российского диктатора Владимира Путина к лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу для завершения войны в Украине. По его словам, "есть два возможных варианта".
Об этом Дмитрий Суслов заявил для Corriere della Sera.
Условия России для прекращения войны
Суслов назвал первым вариантом принятие Путиным и Трампом двустороннего российско-американского плана достижения перемирия в Украине. Он включает:
- вывод украинских войск с Донбасса;
- вывод РФ из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, но линия фронта останется неизменной в других районах;
- обязательство Украины не вступать в НАТО;
- демилитаризация Украины;
- конституционная реформа относительно федерального устройства.
"Я помню, что год назад Москва просила украинцев полностью вывести войска из всех четырех аннексированных областей, а сейчас она просит только вывести войска из Донбасса", — заявил Суслов.
По его словам, российский диктатор готов говорить не только об окончательном соглашении, а также о длительном перемирии.
Второй вариант Суслов назвал, если украинский лидер Владимир Зеленский при поддержке европейцев откажется от плана России. Тогда Путин попросит Трампа прекратить любую военную помощь Украине и продажу оружия европейцам.
"Но это ускорит ее поражение и полный крах", — считает он.
Напомним, Зеленский заявил, что переговоры Трампа и Путина важны для их двустороннего трека. По его словам, говорить об Украине без Украины невозможно.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Путин согласился на встречу с Трампом, поскольку чувствует давление.
