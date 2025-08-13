Экс-агент Секретной службы рассказал об охране Путина в США

Совещание в Кремле. Фото: росСМИ

Владимир Путин вскоре отправится на Аляску для переговоров. Стало известно, что его охрану будут обеспечивать совместно личное подразделение безопасности российского лидера и американская Секретная служба.

Об этом сказал бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд в интервью агентству ТАСС.

По словам Макдоналда, такая координация является стандартной международной практикой и не зависит от политических противоречий между странами. Правоохранители в подобных ситуациях "откладывают политику в сторону" и действуют, как профессионалы, чтобы гарантировать максимальный уровень защиты для глав государств.

Он напомнил, что подобное взаимодействие происходит также ежегодно и во время сессий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда охранники из десятков стран, включая политических оппонентов США, работают вместе и эффективно.

Макдоналд, который более двух десятилетий служил в Секретной службе США и координировал мероприятия по безопасности на международных форумах АТЭС-2011 и G8-2012, отметил высокий уровень подготовки российских коллег, с которыми сотрудничал во время визитов Джорджа Буша-младшего.

Напомним, 15 августа на Аляске состоятся переговоры с участием Дональда Травмпа и Владимира Путина. Их проведут на военной базе в Анкоридже. Сейчас встреча является двусторонней, однако, Владимир Зеленский не исключал и трехстороннего формата в будущем. Ряд европейских стран требует, чтобы Украина тоже присутствовала на переговорах.

Известно, что Россия для окончания войны в Украине требует несколько пунктов, которые противоречат Конституции Украины и гарантиям международного права. Также ряд аналитиков считает, что Путин не уступит своим требованиям и не желает мира.

Также в ЕС заявили, что хотят переговорить с США прежде чем Трамп отправится на переговоры с Путиным.