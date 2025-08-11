Відео
Головна Новини дня Чи має Україна брати участь у переговорах — заява Іспанії

Чи має Україна брати участь у переговорах — заява Іспанії

Ua en ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 14:41
Іспанія серед країн, які підтримали участь України у всіх переговорах щодо перемир’я – заява Хосе Мануеля Альбареса
Хосе Мануель Альбарес. Фото: PAP

Україна має бути залучена до всіх переговорів, що стосуються її території та майбутнього країни. Ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Sky News.

Читайте також:

Глава МЗС Іспанії оцінив зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка запланована на сьогодні, 11 серпня, Іспанія наголосила на важливості залучення Києва до всіх переговорів щодо її майбутнього.

"Ніхто не повинен вирішувати нічого щодо території України без українського уряду", — наголосив міністр.

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна урядовець вважає позитивною, але лише за умови, що це просто буде розмова про мир, а не про остаточне порушення суверенітету України чи європейської безпеки.

"Якщо війна агресії окупиться для Росії, світ стане більш нестабільним; будь-хто може спокуситися відхопити шматок свого слабшого сусіда", — додав він.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Трампа із Путіним в американському штаті Аляска. 

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла, чого очікувати на переговорах від Трампа.

У РФ же анонсували, що зустріч принесе мир.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
