Испания среди стран, которые поддержали участие Украины во всех переговорах по перемирию - заявление Хосе Мануэля Альбареса

Хосе Мануэль Альбарес. Фото: PAP

Украина должна быть вовлечена во все переговоры, касающиеся ее территории и будущего страны. Никто не должен решать ничего относительно территории Украины без украинского правительства.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Sky News.

Накануне встречи министров иностранных дел ЕС, которая запланирована на сегодня, 11 августа, Испания подчеркнула важность привлечения Киева ко всем переговорам относительно ее будущего.

Встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина чиновник считает положительной, но только при условии, что это просто будет разговор о мире, а не об окончательном нарушении суверенитета Украины или европейской безопасности.

"Если война агрессии окупится для России, мир станет более нестабильным; любой может соблазниться отхватить кусок своего более слабого соседа", — добавил он.

Напомним, 15 августа состоится встреча Трампа с Путиным в американском штате Аляска.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, чего ожидать на переговорах от Трампа.

В РФ же анонсировали, что встреча принесет мир.