Головна Новини дня Макрон зробив гучну заяву щодо майбутнього України — що сказав

Макрон зробив гучну заяву щодо майбутнього України — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 21:55
Макрон: майбутнє України вирішуватимуть українці за підтримки ЄС
Емманюель Макрон. Фото: France 24

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що майбутнє України визначатиметься самими українцями, а Європа обов’язково братиме участь у цьому процесі. Він підтвердив, що підтримка Києва залишається незмінною, а робота в межах міжнародної коаліції триває. Макрон також наголосив на важливості координації з президентом Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.

Про це повідомляє Емманюель Макрон у власному акаунті X.

Читайте також:
Макрон зробив гучну заяву щодо майбутнього України — що сказав - фото 1
Допис Макрона у Telegram. Фото: скріншот

Макрон про переговори із Зеленським та європейськими лідерами

Президент Франції повідомив, що провів розмову з Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Олафом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми залишаємося відданими підтримці України, працюючи в дусі єдності та розвиваючи роботу, проведену в рамках Коаліції охочих. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку", — зазначив Макрон.

Він додав, що Європа також повинна бути частиною рішення, адже від цього залежить її власна безпека. Президент Франції пообіцяв продовжувати тісну координацію з Володимиром Зеленським та партнерами в ЄС.

Зазначимо, що теза про понад три роки війни в Україні є викривленою, адже за свою свободу та безпеку Україна бореться з 2014 року, коли Росія вдерлася на Донбас.

Нагадаємо, що 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час бесіди глава української держави поінформував свого колегу про деталі недавнього дзвінка Дональду Трампу.

Раніше ми також інформували, що 27 липня Зеленський спілкувався з Макроном телефоном — тоді вони обговорили посилення системи протиповітряної оборони України та можливість постачання додаткових ракет.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
