Макрон зробив гучну заяву щодо майбутнього України — що сказав
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що майбутнє України визначатиметься самими українцями, а Європа обов’язково братиме участь у цьому процесі. Він підтвердив, що підтримка Києва залишається незмінною, а робота в межах міжнародної коаліції триває. Макрон також наголосив на важливості координації з президентом Володимиром Зеленським та європейськими партнерами.
Про це повідомляє Емманюель Макрон у власному акаунті X.
Макрон про переговори із Зеленським та європейськими лідерами
Президент Франції повідомив, що провів розмову з Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Олафом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
"Ми залишаємося відданими підтримці України, працюючи в дусі єдності та розвиваючи роботу, проведену в рамках Коаліції охочих. Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку", — зазначив Макрон.
Він додав, що Європа також повинна бути частиною рішення, адже від цього залежить її власна безпека. Президент Франції пообіцяв продовжувати тісну координацію з Володимиром Зеленським та партнерами в ЄС.
Зазначимо, що теза про понад три роки війни в Україні є викривленою, адже за свою свободу та безпеку Україна бореться з 2014 року, коли Росія вдерлася на Донбас.
Нагадаємо, що 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час бесіди глава української держави поінформував свого колегу про деталі недавнього дзвінка Дональду Трампу.
Раніше ми також інформували, що 27 липня Зеленський спілкувався з Макроном телефоном — тоді вони обговорили посилення системи протиповітряної оборони України та можливість постачання додаткових ракет.
