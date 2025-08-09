Эмманюэль Макрон. Фото: France 24

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будущее Украины будет определяться самими украинцами, а Европа обязательно будет участвовать в этом процессе. Он подтвердил, что поддержка Киева остается неизменной, а работа в рамках международной коалиции продолжается. Макрон также подчеркнул важность координации с президентом Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.

Об этом сообщает Эмманюэль Макрон в собственном аккаунте X.

Сообщение Макрона в Telegram. Фото: скриншот

Макрон о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами

Президент Франции сообщил, что провел разговор с Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Мы остаемся преданными поддержке Украины, работая в духе единства и развивая работу, проведенную в рамках Коалиции желающих. Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность", — отметил Макрон.

Он добавил, что Европа также должна быть частью решения, ведь от этого зависит ее собственная безопасность. Президент Франции пообещал продолжать тесную координацию с Владимиром Зеленским и партнерами в ЕС.

Отметим, что тезис о более трех годах войны в Украине является искаженным, ведь за свою свободу и безопасность Украина борется с 2014 года, когда Россия вторглась на Донбасс.

Напомним, что 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время беседы глава украинского государства проинформировал своего коллегу о деталях недавнего звонка Дональду Трампу.

Ранее мы также информировали, что 27 июля Зеленский общался с Макроном по телефону — тогда они обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины и возможность поставки дополнительных ракет.