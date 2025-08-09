Відео
Зеленський і Макрон обговорили шляхи до реального миру

Зеленський і Макрон обговорили шляхи до реального миру

Дата публікації: 9 серпня 2025 15:50
Зеленський і Макрон узгодили кроки для досягнення миру
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили актуальну дипломатичну ситуацію та готовність партнерів працювати для досягнення реального миру. Зеленський наголосив на важливості запобігання будь-яким спробам Росії ввести світ в оману.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі.

Зеленський і Макрон обговорили шляхи до реального миру - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скріншот

Зеленський і Макрон: спільний курс на мир і безпеку

Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Емманюелем Макроном подякував французькому лідеру за підтримку України.

"Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації", — написав він.

За словами Зеленського, Україна, Франція та інші партнери готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти реального миру.

"Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", — наголосив Президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, обговоривши дипломатичну ситуацію та подальшу взаємодію з міжнародними партнерами.

Раніше ми також інформували: Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відповідь на питання територіальної цілісності України чітко закріплена в Конституції. Він підкреслив, що українці ніколи не віддадуть свою землю окупанту.

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон війна мирні переговори
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
