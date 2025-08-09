Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский и Макрон обсудили пути к реальному миру

Зеленский и Макрон обсудили пути к реальному миру

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 15:50
Зеленский и Макрон согласовали шаги для достижения мира
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и готовность партнеров работать для достижения реального мира. Зеленский отметил важность предотвращения любых попыток России ввести мир в заблуждение.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:
Зеленський і Макрон обговорили шляхи до реального миру - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Зеленский и Макрон: общий курс на мир и безопасность

Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Эмманюэлем Макроном поблагодарил французского лидера за поддержку Украины.

"Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации", — написал он.

По словам Зеленского, Украина, Франция и другие партнеры готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь реального мира.

"Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", — подчеркнул Президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, обсудив дипломатическую ситуацию и дальнейшее взаимодействие с международными партнерами.

Ранее мы также информировали: Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ответ на вопрос территориальной целостности Украины четко закреплен в Конституции. Он подчеркнул, что украинцы никогда не отдадут свою землю оккупанту.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон війна мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации