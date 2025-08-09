Зеленский и Макрон согласовали шаги для достижения мира

Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и готовность партнеров работать для достижения реального мира. Зеленский отметил важность предотвращения любых попыток России ввести мир в заблуждение.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Зеленский и Макрон: общий курс на мир и безопасность

Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Эмманюэлем Макроном поблагодарил французского лидера за поддержку Украины.

"Говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Благодарен за поддержку. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации", — написал он.

По словам Зеленского, Украина, Франция и другие партнеры готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь реального мира.

"Действительно важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз. Нам всем нужны настоящее окончание войны и надежные основы безопасности для Украины и других европейских наций", — подчеркнул Президент.

