Україна
Шлях до ЄС і вимоги РФ — Зеленський поговорив з прем'єркою Данії

Шлях до ЄС і вимоги РФ — Зеленський поговорив з прем'єркою Данії

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 15:45
Володимир Зеленський провів розмову з Метте Фредеріксен — про що говорили
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Український президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Головними темами діалогу стали дипломатична ситуація та комунікація з партнерами.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram у суботу, 8 серпня.

Читайте також:

Зеленський провів розмову з Метте Фредеріксен

Однією із ключових тем розмови українського лідера з головою датського уряду стали вимоги Росії щодо перемир'я та продовження російського терору.

"Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само нав'язують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку", — написав президент.

Також Зеленський та Фредеріксен обговорили шлях України до вступу в Євросоюз.

"Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобов'язань як для України, так і для Молдови разом", — повідомив голова держави.

Зеленський провів розмову з прем'єркою Данії
Заява Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram​​

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відрегаував на вимоги РФ щодо перемир'я в Україні та відповів, чи готовий поступитися територіями в обмін на припинення вогню.

А також український лідер провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії щодо мирної угоди.

Володимир Зеленський переговори Данія Україна ЄС війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
