Владимир Зеленский провел разговор с Метте Фредериксен — о чем говорили

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Главными темами диалога стали дипломатическая ситуация и коммуникация с партнерами.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram в субботу, 8 августа.

Одной из ключевых тем разговора украинского лидера с главой датского правительства стали требования России о перемирии и продолжении российского террора.

"На днях активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем не видим сдвигов в российской позиции. Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею "обмена" украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны. Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность", — написал президент.

Также Зеленский и Фредериксен обсудили путь Украины к вступлению в Евросоюз.

"Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе", — сообщил глава государства.

Заявление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ранее Владимир Зеленский ответил на требования РФ относительно перемирия в Украине и ответил, готов ли уступить территории в обмен на прекращение огня.

А также украинский лидер провел разговор с премьер-министром Великобритании о мирном соглашении.