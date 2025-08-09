Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна ввела санкції проти енергокомпаній РФ — хто у списку

Україна ввела санкції проти енергокомпаній РФ — хто у списку

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 11:41
Зеленський запровадив санкції проти Росатому
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ. Відповідне рішення Рада національної безпеки і оборони України ухвалила 8 серпня.

Про це йдеться в указах глави держави №594/2025, №595/2025, а також заяві уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Реклама
Читайте також:

Кого стосуються санкції

Власюк розповів, що санкції охоплюють 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні компанії в Європі.

Серед ключових фігурантів списку — Микита Константінов, заступник генерального директора АТ "Концерн Росенергоатом", а також компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) та АТ "Кіров-Енергомаш" (РФ).

"Розширення санкційного тиску на "Росатом" є невід’ємною частиною боротьби за обмеження доступу РФ до критичних ядерних технологій і фінансування", — додав Власюк.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського "тіньового флоту".

4 серпня президент ввів санкції проти 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого зерна з тимчасово окупованих територій України. Крім того, йдеться про незаконний видобуток та збагачення корисними копалинами.

А 27 липня український лідер ввів в дію санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.

Володимир Зеленський санкції володимир путін енергетика Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації