Зеленський запровадив санкції проти Росатому

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ. Відповідне рішення Рада національної безпеки і оборони України ухвалила 8 серпня.

Про це йдеться в указах глави держави №594/2025, №595/2025, а також заяві уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

Реклама

Читайте также:

Кого стосуються санкції

Власюк розповів, що санкції охоплюють 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, участі у захопленні Чорнобильської АЕС, виробництва та обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення, а також експорту збагаченого урану через дочірні компанії в Європі.

Серед ключових фігурантів списку — Микита Константінов, заступник генерального директора АТ "Концерн Росенергоатом", а також компанії Uranium One Holding N.V. (Нідерланди), Rosatom Finance Ltd (Кіпр) та АТ "Кіров-Енергомаш" (РФ).

"Розширення санкційного тиску на "Росатом" є невід’ємною частиною боротьби за обмеження доступу РФ до критичних ядерних технологій і фінансування", — додав Власюк.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського "тіньового флоту".

4 серпня президент ввів санкції проти 62 людей та компаній, які причетні до експорту викраденого зерна з тимчасово окупованих територій України. Крім того, йдеться про незаконний видобуток та збагачення корисними копалинами.

А 27 липня український лідер ввів в дію санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з Росії.