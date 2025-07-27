Зеленський поговори з Макроном — про що йшлося

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: ОПУ

У неділю, 27 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, лідери обговорили зміцнення української ППО та постачання додаткових ракет.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Хороша, предметна розмова з Президентом Франції Емманюелем Макроном", — написав глава держави.

А також додав, що обговорив із лідером Франції наші основні оборонні потреби. Передусім йшлося про зміцнення ППО. Зеленський наголосив, що Україні потрібен надійний захист від російських ракет і дронів.

Також лідери говорили про постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale. Крім того, обговорювалося фінансування виробництва українських дронів усіх типів.

За словами Зеленського, Франція готова Україні із цим допомагати — "будемо працювати разом".

Також президенти обговорили тренування українських пілотів на винищувачах "Міраж". Зеленський зазначив, що дуже цінує те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів.

"Поінформував про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі. Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", — повідомив президент.

Також він додав, що із президентом Франції вдалося детально обговорили євроінтеграційний шлях України. Лідери домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом.

"Ми також говорили про роботу антикорупційної інфраструктури України, яка повністю функціонує. Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них. Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати", — підсумував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Раніше стало відомо, що Франція хоче інвестувати у виробництво дронів в Україні.