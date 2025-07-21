Українські дрони — Франція хоче інвестувати у виробництво зброї

Жан-Ноель Барро та Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Франція хоче інвестувати у виробництво дронів в Україні. Для реалізації цього плану вже відбулась низка необхідних зустрічей.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив за підсумками зустрічі з головою МЗС України, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Барро розповів, що він на власні очі побачив виробництво українських дронів і "був вражений". За його словами, рівень інновацій дивує, тому Франція має інтерес співпрацювати з українськими виробниками безпілотників.

"Нещодавно французька фірма оголосила про співпрацю з українськими виробниками дронів, а наша оборонна галузь відвідала Україну та зустрілася з місцевими компаніями. Відбулося 200 зустрічей, що свідчить про готовність обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво дронів в Україні", — сказав очільник МЗС Франції.

Нагадаємо, раніше Андрій Сибіга розповів, як Україна планує збільшити виробництво дронів. Наша країна здатна виробляти на 6 мільярдів доларів більше БпЛА.

Крім того, Володимир Зеленський озвучив амбітні цілі ОПК. Частка українського озброєння у Силах оборони повинна зрости до 50% завдяки нарощуванню вітчизняного виробництва.