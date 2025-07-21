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Головна Новини дня Сибіга розповів, як Україна планує збільшити виробництво дронів

Сибіга розповів, як Україна планує збільшити виробництво дронів

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 22:47
Сибіга розповів, як Україна може значно збільшити виробництво дронів
Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Україна має потенціал наростити виробництво безпілотників на 6 мільярдів доларів більше, ніж виготовляється нині. З цією метою вже ведуться переговори з Францією.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Сибіга під час брифінгу у понеділок, 21 липня.

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За його словами, українська промисловість має технічні та інженерні можливості для значного розширення виробництва БпЛА, однак для цього необхідне додаткове фінансування.

"Ми працюємо над тим, щоб залучити міжнародну підтримку для закриття цієї фінансової прогалини", — наголосив Сибіга.

Він додав, що Україна розглядає дрони як один із ключових елементів ведення сучасної війни, тому нарощування їхнього виробництва є питанням національної безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 липня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Під час зустрічі сторони зосередилися на питаннях розширення оборонної підтримки України з боку Франції, а також обговорили подальші кроки для зміцнення двосторонньої співпраці в умовах триваючої російської агресії.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський окреслив ключові завдання для нового міністра оборони Дениса Шмигаля. Серед пріоритетів — зміцнення обороноздатності країни, підвищення ефективності управління сектором безпеки та прозорість у роботі міністерства.

Франція МЗС Андрій Сибіга дрони виробництво
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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