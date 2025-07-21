Сибига рассказал, как Украина может значительно увеличить производство дронов

Андрей Сибига. Фото: Новости.LIVE

Украина имеет потенциал нарастить производство беспилотников на 6 миллиардов долларов больше, чем производится сейчас. С этой целью уже ведутся переговоры с Францией.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Сибига во время брифинга в понедельник, 21 июля.

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По его словам, украинская промышленность имеет технические и инженерные возможности для значительного расширения производства БпЛА, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь международную поддержку для закрытия этого финансового пробела", — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что Украина рассматривает дроны как один из ключевых элементов ведения современной войны, поэтому наращивание их производства является вопросом национальной безопасности.

Напомним, что сегодня, 21 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Во время встречи стороны сосредоточились на вопросах расширения оборонной поддержки Украины со стороны Франции, а также обсудили дальнейшие шаги для укрепления двустороннего сотрудничества в условиях продолжающейся российской агрессии.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский очертил ключевые задачи для нового министра обороны Дениса Шмыгаля. Среди приоритетов — укрепление обороноспособности страны, повышение эффективности управления сектором безопасности и прозрачность в работе министерства.