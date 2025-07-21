Украинские дроны — Франция хочет инвестировать в производство оружия

Франция заинтриговали заявлением относительно украинских дронов
Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине. Для реализации этого плана уже состоялся ряд необходимых встреч.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по итогам встречи с главой МИД Украины, передает корреспондент Новини.LIVE.
Инвестиции Франции в производство украинских дронов
Барро рассказал, что он собственными глазами увидел производство украинских дронов и "был поражен". По его словам, уровень инноваций удивляет, поэтому Франция имеет интерес сотрудничать с украинскими производителями беспилотников.
"Недавно французская фирма объявила о сотрудничестве с украинскими производителями дронов, а наша оборонная отрасль посетила Украину и встретилась с местными компаниями. Состоялось 200 встреч, что свидетельствует о готовности обеих сторон ускорить сотрудничество и совместное производство дронов в Украине", — сказал глава МИД Франции.
Напомним, ранее Андрей Сибига рассказал, как Украина планирует увеличить производство дронов. Наша страна способна производить на 6 миллиардов долларов больше БпЛА.
Кроме того, Владимир Зеленский озвучил амбициозные цели ОПК. Доля украинского вооружения в Силах обороны должна вырасти до 50% благодаря наращиванию отечественного производства.
Читайте Новини.LIVE!