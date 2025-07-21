Украинские дроны — Франция хочет инвестировать в производство оружия

Жан-Ноэль Барро и Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине. Для реализации этого плана уже состоялся ряд необходимых встреч.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по итогам встречи с главой МИД Украины, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Инвестиции Франции в производство украинских дронов

Барро рассказал, что он собственными глазами увидел производство украинских дронов и "был поражен". По его словам, уровень инноваций удивляет, поэтому Франция имеет интерес сотрудничать с украинскими производителями беспилотников.

"Недавно французская фирма объявила о сотрудничестве с украинскими производителями дронов, а наша оборонная отрасль посетила Украину и встретилась с местными компаниями. Состоялось 200 встреч, что свидетельствует о готовности обеих сторон ускорить сотрудничество и совместное производство дронов в Украине", — сказал глава МИД Франции.

Напомним, ранее Андрей Сибига рассказал, как Украина планирует увеличить производство дронов. Наша страна способна производить на 6 миллиардов долларов больше БпЛА.

Кроме того, Владимир Зеленский озвучил амбициозные цели ОПК. Доля украинского вооружения в Силах обороны должна вырасти до 50% благодаря наращиванию отечественного производства.