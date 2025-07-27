Зеленский поговори с Макроном — о чем шла речь

ПВО и дроны — Зеленский провел беседу с Макроном
В воскресенье, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, лидеры обсудили укрепление украинской ПВО и поставки дополнительных ракет.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский поговорил с Макроном — подробности
"Хороший, предметный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном", — написал глава государства.
А также добавил, что обсудил с лидером Франции наши основные оборонные потребности. Прежде всего речь шла об укреплении ПВО. Зеленский подчеркнул, что Украине нужна надежная защита от российских ракет и дронов.
Также лидеры говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale. Кроме того, обсуждалось финансирование производства украинских дронов всех типов.
По словам Зеленского, Франция готова Украине с этим помогать — "будем работать вместе".
Также президенты обсудили тренировки украинских пилотов на истребителях "Мираж". Зеленский отметил, что очень ценит то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов.
"Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", — сообщил президент.
Также он добавил, что с президентом Франции удалось подробно обсудить евроинтеграционный путь Украины. Лидеры договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.
"Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них. Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать", — подытожил Зеленский.
Напомним, что недавно Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.
Ранее стало известно, что Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине.
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