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Главная Новости дня ПВО и дроны — Зеленский провел беседу с Макроном

ПВО и дроны — Зеленский провел беседу с Макроном

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 15:26
Зеленский поговори с Макроном — о чем шла речь
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: ОПУ

В воскресенье, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, лидеры обсудили укрепление украинской ПВО и поставки дополнительных ракет.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Хороший, предметный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном", — написал глава государства.

А также добавил, что обсудил с лидером Франции наши основные оборонные потребности. Прежде всего речь шла об укреплении ПВО. Зеленский подчеркнул, что Украине нужна надежная защита от российских ракет и дронов.

Также лидеры говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale. Кроме того, обсуждалось финансирование производства украинских дронов всех типов.

По словам Зеленского, Франция готова Украине с этим помогать — "будем работать вместе".

Также президенты обсудили тренировки украинских пилотов на истребителях "Мираж". Зеленский отметил, что очень ценит то, что Франция будет продолжать их обучение и благодаря этому мы сможем подготовить еще больше дополнительных пилотов.

"Проинформировал об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле. Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", — сообщил президент.

Также он добавил, что с президентом Франции удалось подробно обсудить евроинтеграционный путь Украины. Лидеры договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время.

"Мы также говорили о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины, которая полностью функционирует. Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них. Спасибо, Франция, за поддержку и готовность помогать", — подытожил Зеленский.

Зеленський і Макрон
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что недавно Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Ранее стало известно, что Франция хочет инвестировать в производство дронов в Украине.

Владимир Зеленский переговоры Эммануэль Макрон военная помощь война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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