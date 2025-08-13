Переговоры Путина и Трампа — заявления Европы могут навредить

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Британские чиновники призвали европейских лидеров прекратить "неполезные комментарии" относительно предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они считают, что публичные требования могут разозлить президента США.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

Великобритания сделала предупреждение для Мерца и Макрона

Отмечается, что чиновники все больше обеспокоены публичными комментариями относительно будущего Украины, которые делают президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Издание отмечает, что они боятся, чтобы публичные требования к Трампу не имели обратного эффекта и не заставили его полностью исключить Европу из переговоров.

"В отличие от наших европейских коллег, мы публично не выдвигаем требований американцам. В основном, судя по тому, как европейцы ведут себя, они будут раздражать американцев, они будут раздражать Трампа, если те начнут выдвигать требования и устанавливать красные линии", — сказал один из анонимных чиновников.

Это происходит на фоне подготовки к личной встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа. Президентов не будут сопровождать их советники, когда они наконец встретятся, диалог пройдет с глазу на глаз.

Напомним, недавно Макрон сделал громкое заявление об Украине. Он заявил, что будущее нашей страны будет определяться самими украинцами, а Европа обязательно будет участвовать в этом процессе.

В то же время Мерц убежден, что Зеленский должен быть на встрече между США и РФ. По его словам, Европа не может согласиться, что такие важные вопросы принимаются "через головы европейцев и украинцев".