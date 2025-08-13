Зустріч Трампа та Путіна на Алясці — що прогнозує The Guardian

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Перед запланованим самітом Дональда Трампа та Володимира Путіна у Білому домі знизили очікування, визнавши, що конкретних домовленостей може й не бути. Сам Трамп назвав зустріч "ознайомчою" та заявив, що протягом перших хвилин зрозуміє, чи готовий Путін до припинення вогню. Втім аналітики вважають, що імпровізаційна підготовка Трампа може стати катастрофою для глобальної політики.

Аналітики вважають, що Путін має чіткий план, а Трамп їде "експромтом"

Дональд Трамп, як він висловлювався раніше, або порадить Києву та європейським лідерам "продовжувати боротися", або ж повідомить, що "можна досягти угоди".

Аналітики застерігають, що Кремль може використати цю зустріч для просування вигідного собі сценарію. Колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що Путін прагне укласти з Трампом угоду, яку потім представлять Києву та європейським столицям, як уже доконаний факт. Подібний сценарій уже нагадує експертам підхід Ялтинської конференції 1945 року, коли ключові рішення ухвалювали без участі тих, кого вони безпосередньо стосувалися.

Україна та європейські партнери зайняли жорстку позицію. Володимир Зеленський напередодні наголосив, що Україна не поступиться жодними територіями, які Росія могла б використати для нового наступу, фактично спростувавши прогноз Трампа про "певний обмін територіями".

Коментатори також зазначають імпровізаційний стиль зовнішньої політики Трампа, який може як допомогти, так і зашкодити. До прикладу, такі лідери, як от Сі Цзіньпін, уникають таких переговорів без ретельної підготовки через непередбачуваність американського президента. Зокрема, колишня радниця президента Фіона Гілл зауважила, що Путін любить "спаринг" у таких ситуаціях і вміє швидко реагувати та влучно відповідати, тоді як Трамп "часто просто відмахується" та губиться.

Відсутність радників і вузький формат зустрічі викликають питання щодо довгострокових наслідків потенційних домовленостей. Гілл нагадала про саміт у Гельсінкі у 2018 році, коли Трамп і Путін нібито домовилися про взаємний доступ правоохоронців до підозрюваних у резонансних справах, але ці обіцянки так і не були реалізовані.

"Трамп тоді не до кінця зрозумів, що Путін йому сказав", — пригадала досвід 2018 року Фіона Гілл.

Росію, за повідомленнями, також дратує відсутність чітких процедур, що не завадило Путіну погодитися на першу особисту зустріч у цій каденції.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт повідомила, що переговори відбудуться у форматі "віч-на-віч" і будуть корисними для Трампа, аби він зрозумів позицію Москви. Також відомо, що переговори будуть проведені на базі в Анкориджі.

Також окремо Дональд Трамп проведе конференцію у форматі онлайн з представниками ЄС та Володимиром Зеленським.

Примітно, що США запропонували запросити Україну на переговори з Росією до Аляски, але Путін виступив категорично проти.