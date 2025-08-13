Встреча Трампа и Путина на Аляске — что прогнозируют The Guardian

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Перед запланированным саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина в Белом доме снизили ожидания, признав, что конкретных договоренностей может и не быть. Сам Трамп назвал встречу "ознакомительной" и заявил, что в течение первых минут поймет, готов ли Путин к прекращению огня. Впрочем аналитики считают, что импровизационная подготовка Трампа может стать катастрофой для глобальной политики.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Аналитики считают, что Путин имеет четкий план, а Трамп едет "экспромтом"

Дональд Трамп, как он высказывался ранее, или посоветует Киеву и европейским лидерам "продолжать бороться", или же сообщит, что "можно достичь соглашения".

Аналитики предостерегают, что Кремль может использовать эту встречу для продвижения выгодного себе сценария. Бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что Путин стремится заключить с Трампом соглашение, которое затем представят Киеву и европейским столицам, как уже свершившийся факт. Подобный сценарий уже напоминает экспертам подход Ялтинской конференции 1945 года, когда ключевые решения принимались без участия тех, кого они непосредственно касались.

Украина и европейские партнеры заняли жесткую позицию. Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что Украина не уступит никакие территории, которые Россия могла бы использовать для нового наступления, фактически опровергнув прогноз Трампа об "определенном обмене территориями".

Комментаторы также отмечают импровизационный стиль внешней политики Трампа, который может как помочь, так и навредить. К примеру такие лидеры, как Си Цзиньпин избегает таких переговоров без тщательной подготовки из-за непредсказуемости американского президента. В частности, бывшая советница президента Фиона Гилл отметила, что Путин любит "спарринг" в таких ситуациях и умеет быстро реагировать и точно отвечать, тогда как Трамп "часто просто отмахивается" и теряется.

Отсутствие советников и узкий формат встречи вызывают вопросы относительно долгосрочных последствий потенциальных договоренностей. Хилл напомнила о саммите в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп и Путин якобы договорились о взаимном доступе правоохранителей к подозреваемым в резонансных делах, но эти обещания так и не были реализованы.

"Трамп тогда не до конца понял, что Путин ему сказал", — вспомнила опыт 2018 года Фиона Гилл.

Россию, по сообщениям, также раздражает отсутствие четких процедур, но не помешало Путину согласиться на первую личную встречу в этой каденции.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщила, что переговоры состоятся в формате "с глазу на глаз" и будут полезными для Трампа, чтобы он понял позицию Москвы. Также известно, что переговоры будут проведены на базе в Анкоридже.

Также отдельно Дональд Трамп проведет конференцию в формате онлайн с представителями ЕС и Владимиром Зеленским.

Примечательно, что США предложили пригласить Украину на переговоры с Россию на Аляску, но Путин выступил категорически против.