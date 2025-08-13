Путін виступив проти присутності Зеленського на саміті в Алясці

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Brookings Institution

Володимир Путін зміг домогтися ключової для себе умови — Президент України Володимир Зеленський не братиме участі в саміті на Алясці. За кілька днів до зустрічі з Дональдом Трампом у п’ятницю Кремль прагне використати момент для посилення власних позицій і зняття санкцій. Аналітики попереджають, що переговори можуть закінчитися на користь Росії, якщо США не будуть належно підготовлені.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як Путін готується до зустрічі на Алясці

Українські та європейські лідери стурбовані тим, що Дональда Трампа вдруге обдурять, коли він зустрінеться зі своїм російським колегою на Алясці в п'ятницю — і вони мають рацію, хвилюючись. Дійсно, якщо Трамп хоче вийти з переговорів майстром переговорів, його найрозумнішим кроком може бути відкласти саміт, доки він не буде краще підготовлений.

Трамп не помиляється, намагаючись сісти за переговори з ворогами та суперниками США, навіть там, де більш традиційні лідери уникали б ризику. Але поспіхом організовані зустрічі рідко призводять до сподівань, і все, що стосується візиту посланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви, який призвів до запрошення на Аляску минулого тижня, викликає плутанину.

З огляду на такий туман з американського боку, найкраще зрозуміти суть п'ятничної зустрічі з погляду Володимира Путіна. Для нього це несподівана нагода, яку він може використати як для того, щоб розрядити загрозу санкцій з боку Трампа, так і для того, щоб посилити свої військові зусилля.

Саме це сталося на початку цього року, коли колишній співробітник КДБ вдало скористався очевидним відчаєм Трампа забезпечити мирну угоду в Україні та економічне перезавантаження з Москвою. Незалежно від того, скільки Трамп був готовий віддати, включаючи послаблення санкцій, Путін бачив лише одне: стратегічну можливість. Оскільки США більше не бажали допомагати озброювати оборону України, окрім — як його врешті-решт переконали — коли їм за це заплатять, Путін зробив єдину логічну річ: він пришвидшив темпи своїх військових зусиль, як на землі, так і в повітрі, щоб скористатися ослабленням позицій Києва. Зрештою навіть Трампу довелося визнати, що його обманюють.

Зіткнувшись із крайнім терміном 8 серпня, до якого США мали б запропонувати фінансові санкції проти Росії за її непоступливість, завданням Путіна після прибуття Віткова до Москви знову було зробити достатньо, щоб зупинити будь-які дії США, водночас переконавшись, що будь-які конкретні результати зміцнять позиції Росії.

Путін відмовився від тристороннього саміту з Трампом і Зеленським

Першочерговим завданням Путіна було не допустити Володимира Зеленського до зали, а не провести тристоронню зустріч, яку пропонував Трамп. Присутність українського лідера вимагала б фактичних переговорів, що ускладнювало б приховування байдужості Росії. Наполягаючи на двосторонній зустрічі з Трампом, Путін може спробувати запропонувати умови, які ця адміністрація США могла б прийняти, але він знає, що Україна не може. Це знову зробило б Зеленського людиною, яку Трамп звинувачує в тому, що він стоїть на шляху до миру, знімаючи тиск з Путіна.

Другою метою було знайти місце для зустрічі, яке б продемонструвало як росіянам, так і лідерам усього світу, що Путін більше не є ізгоєм, який уникає поїздок через страх арешту за ордером за воєнні злочини, виданим проти нього Міжнародним кримінальним судом у 2023 році. Дійсно, це був би перший візит Путіна до США з 2007 року, до його вторгнення до Грузії наступного року. Саміт на Алясці — штаті США, який колись належав Російській імперії — стане потужним сигналом про реабілітацію Путіна, а також вкаже на нібито довгу історію Кремля як великої держави.

Запрошення Трампа саме по собі є перемогою для Кремля. Якщо саміт також призведе до відтермінування санкцій США або призведе до розробки "мирного" плану, який посіє розбрат між Україною та її союзниками, то тим краще для Кремля. Але будь-який справжній шлях до тривалого припинення воєнних дій вимагатиме набагато більшого тиску на Росію, як фінансового, так і військового, а також тривалої підготовки.

Нагадаємо, що сьогодні запланована онлайн-зустріч, в якій візьмуть участь президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та лідери провідних європейських країн. Захід відбудеться лише за кілька днів до особистого саміту Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Раніше ми також інформували, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила, чому Зеленського не запросили на безпосередню зустріч Трампа та Путіна. За її словами, рішення було ухвалено з урахуванням формату переговорів, на якому наполягав Кремль, а також поточної дипломатичної стратегії Вашингтона.