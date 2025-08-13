Путин выступил против присутствия Зеленского на саммите в Аляске

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Jim Watson/AFP/Getty Images

Владимир Путин смог добиться ключевого для себя условия — Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в саммите на Аляске. За несколько дней до встречи с Дональдом Трампом в пятницу Кремль стремится использовать момент для усиления собственных позиций и снятия санкций. Аналитики предупреждают, что переговоры могут закончиться в пользу России, если США не будут должным образом подготовлены.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как Путин готовится к встрече на Аляске

Украинские и европейские лидеры обеспокоены тем, что Дональда Трампа во второй раз обманут, когда он встретится со своим российским коллегой на Аляске в пятницу — и они правы, волнуясь. Действительно, если Трамп хочет выйти из переговоров мастером переговоров, его самым разумным шагом может быть отложить саммит, пока он не будет лучше подготовлен.

Трамп не ошибается, пытаясь сесть за переговоры с врагами и соперниками США, даже там, где более традиционные лидеры избегали бы риска. Но поспешно организованные встречи редко приводят к надеждам, и все, что касается визита посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, который привел к приглашению на Аляску на прошлой неделе, вызывает путаницу.

Учитывая такой туман с американской стороны, лучше всего понять суть пятничной встречи с точки зрения Владимира Путина. Для него это неожиданная возможность, которую он может использовать как для того, чтобы разрядить угрозу санкций со стороны Трампа, так и для того, чтобы усилить свои военные усилия.

Именно это произошло в начале этого года, когда бывший сотрудник КГБ удачно воспользовался очевидным отчаянием Трампа обеспечить мирное соглашение в Украине и экономическую перезагрузку с Москвой. Независимо от того, сколько Трамп был готов отдать, включая ослабление санкций, Путин видел только одно: стратегическую возможность. Поскольку США больше не желали помогать вооружать оборону Украины, кроме — как его в конце концов убедили — когда им за это заплатят, Путин сделал единственную логичную вещь: он ускорил темпы своих военных усилий, как на земле, так и в воздухе, чтобы воспользоваться ослаблением позиций Киева. В конце концов, даже Трампу пришлось признать, что его обманывают.

Столкнувшись с крайним сроком 8 августа, до которого США должны были бы предложить финансовые санкции против России за ее неуступчивость, задачей Путина после прибытия Виткова в Москву снова было сделать достаточно, чтобы остановить любые действия США, одновременно убедившись, что любые конкретные результаты укрепят позиции России.

Путин отказался от трехстороннего саммита с Трампом и Зеленским

Первоочередной задачей Путина было не допустить Владимира Зеленского в зал, а не провести трехстороннюю встречу, которую предлагал Трамп. Присутствие украинского лидера требовало бы фактических переговоров, что затрудняло бы сокрытие равнодушия России. Настаивая на двусторонней встрече с Трампом, Путин может попытаться предложить условия, которые эта администрация США могла бы принять, но он знает, что Украина не может. Это снова сделало бы Зеленского человеком, которого Трамп обвиняет в том, что он стоит на пути к миру, снимая давление с Путина.

Второй целью было найти место для встречи, которое бы продемонстрировало как россиянам, так и лидерам всего мира, что Путин больше не является изгоем, который избегает поездок из-за страха ареста по ордеру за военные преступления, выданному против него Международным уголовным судом в 2023 году. Действительно, это был бы первый визит Путина в США с 2007 года, до его вторжения в Грузию в следующем году. Саммит на Аляске — штате США, который когда-то принадлежал Российской империи — станет мощным сигналом о реабилитации Путина, а также укажет на якобы долгую историю Кремля как великой державы.

Приглашение Трампа само по себе является победой для Кремля. Если саммит также приведет к отсрочке санкций США или приведет к разработке "мирного" плана, который посеет раздор между Украиной и ее союзниками, то тем лучше для Кремля. Но любой настоящий путь к длительному прекращению военных действий потребует гораздо большего давления на Россию, как финансового, так и военного, а также длительной подготовки.

Напомним, что сегодня запланирована онлайн-встреча, в которой примут участие президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ведущих европейских стран. Мероприятие состоится всего за несколько дней до личного саммита Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее мы также информировали, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила, почему Зеленского не пригласили на непосредственную встречу Трампа и Путина. По ее словам, решение было принято с учетом формата переговоров, на котором настаивал Кремль, а также текущей дипломатической стратегии Вашингтона.