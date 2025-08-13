Дональд Трамп разговаривает с лидерами ЕС и Зеленским 13 августа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп 13 августа уже начал видеоконференцию с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил репортер Axios Барак Равид в Х.

Разговор Трампа с европейскими лидерами

"Трамп прямо сейчас разговаривает с Зеленским и европейскими лидерами перед саммитом с Путиным", — написал репортер.

Также известно, что Кароль Навроцкий впервые участвует в международных контактах по Украине как президент Польши. Он также присутствует в телеконференции, которую организовал Трамп.

Напомним, европейские лидеры настаивали на разговоре с Трампом перед его встречей с Путиным, поскольку опасаются, что переговоры могут привести к решениям, не выгодным для Украины.

В то же время президент США накануне этой видеоконференции сделал заявление. Он сказал, что лидеры ЕС "замечательные люди, которые ждут соглашения".