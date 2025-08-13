Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив деталі зустрічі з Мерцом — про що домовились

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Мерцом — про що домовились

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:55
Зустріч Зеленського і Мерца 13 серпня — про що домовились
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Берліна зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони говорили про нещодавні контакти з партнерами й подальшу взаємодію із союзниками.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського з Мерцом 13 серпня

Зеленський назвав зустріч з Мерцом важливою та змістовною. Він подякував за підтримку України й за організацію сьогоднішніх зустрічей: онлайн-зустрічі лідерів і засідання коаліції охочих. 

Президент розповів, що сторони говорили про нещодавні контакти з партнерами й подальшу взаємодію із союзниками, збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них, а також про надійні гарантії безпеки. 

"Маємо спільне розуміння: поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України. І це дуже важливо. Щиро ціную всю допомогу Німеччини та наші відносини, які дають реальні результати для захисту життя", — наголосив глава держави. 

Нагадаємо, Україна, ЄС і США узгодили ключові принципи для завершення війни. Усі сподіваються на припинення вогню після переговорів на Алясці. 

Крім того, Україна окреслила вимоги до саміту на Алясці. Київ хоче реальні гарантії безпеки, повернення дітей та військовополонених, а також виплати компенсацій. 

Володимир Зеленський Німеччина переговори війна в Україні Фрідріх Мерц
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації