Зустріч Зеленського і Мерца 13 серпня — про що домовились

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Берліна зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони говорили про нещодавні контакти з партнерами й подальшу взаємодію із союзниками.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Мерцом 13 серпня

Зеленський назвав зустріч з Мерцом важливою та змістовною. Він подякував за підтримку України й за організацію сьогоднішніх зустрічей: онлайн-зустрічі лідерів і засідання коаліції охочих.

Президент розповів, що сторони говорили про нещодавні контакти з партнерами й подальшу взаємодію із союзниками, збільшення оборонної підтримки, участь Німеччини в новій ініціативі PURL, зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot і ракетами до них, а також про надійні гарантії безпеки.

"Маємо спільне розуміння: поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України. І це дуже важливо. Щиро ціную всю допомогу Німеччини та наші відносини, які дають реальні результати для захисту життя", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Україна, ЄС і США узгодили ключові принципи для завершення війни. Усі сподіваються на припинення вогню після переговорів на Алясці.

Крім того, Україна окреслила вимоги до саміту на Алясці. Київ хоче реальні гарантії безпеки, повернення дітей та військовополонених, а також виплати компенсацій.