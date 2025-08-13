Вимоги України на Алясці — чого хочуть добитися від Росії

Президент України Володимир Зеленський йде поруч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Фото: JOHN MACDOUGALL/Pool via REUTERS

Перед переговорами на Алясці, які відбудуться у п'ятницю, 15 серпня, між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним Україна чітко окреслює свої головні вимоги. Київ хоче тривале припинення вогню, реальні гарантії безпеки, виплати Росією сотень мільярдів доларів компенсацій та повернення викрадених дітей і військовополонених.

Які умови ставить Україна Росії для закінчення війни

Припинення вогню та гарантії

Україна вимагатиме від Росії припинення вогню. Там хочуть, щоб будь-які обговорення територіальних питань стали можливі лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню та дотримуватиметься його.

Компенсації та санкції

Україна наполягає, щоб Москва заплатила близько 500 млрд євро за завдані збитки. Під контролем європейських союзників перебувають значні активи РФ, зокрема майже 200 млрд євро в Бельгії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що доступ до цих коштів Росії мають розблокувати лише після відшкодування шкоди. Київ і партнери попереджають: зняття санкцій та відновлення торгівлі дозволять Кремлю перегрупуватися для нової агресії.

Гарантії безпеки

У сфері безпеки Київ бачить єдиним надійним довгостроковим захистом вступ до НАТО та ЄС. Президент Володимир Зеленський заявляє, що досі не почув конкретних пропозицій, які б гарантували уникнення нової війни. Тим часом Трамп виступає проти членства України в Альянсі, а Москва вимагає його офіційного виключення.

Додатково окремі країни ЄС побоюються економічних наслідків інтеграції великої аграрної держави та фактично гальмують цей процес. Київ відкидає і вимогу скорочення 900-тисячної армії, а нині головними гарантіями безпеки залишаються військові поставки та фінансування з боку європейських партнерів. За час війни ЄС надав допомоги на 73,9 млрд євро, тоді як США — 64 млрд, причому американська підтримка за Трампа не зростає.

Повернення дітей та полонених

Питання викрадених дітей та військовополонених теж залишається ключовим. Росія незаконно вивезла близько 20 тисяч українських дітей, з яких вдалося повернути лише 1453, переважно завдяки посередництву Катару. Кремль подає це як евакуацію з небезпечних зон, але передає дітей у російські сім’ї та виховує в умовах пропаганди. Ситуацію ускладнює рішення адміністрації Трампа розформувати групу Єльського університету, що допомагала розшукувати викрадених.

До речі, Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію українських дітей. Обмін полоненими просувається дещо успішніше — за посередництва Трампа звільнено понад 2000 осіб, але тисячі залишаються в ув’язненні без доступу міжнародних місій.

Військовий та економічний тиск

Київ і його союзники прагнуть зберегти санкційний тиск, наголошуючи, що війна вже коштувала Росії понад 1 млн військових втрат і близько 2 трильйонів доларів — майже річний ВВП. Зняття санкцій і відновлення торгівлі, застерігають вони, дасть Кремлю час для нового наступу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на вимогу Росії вивести війська України з Донбасу.

Додамо, що Росія вимагає для закінчення війни те, що суперечить чинній Конституції України, як-от поступки територіями та навіть редагування Конституції.

Тим часом західні ЗМІ вважають, що зустріч Путіна та Трампа на Алясці буде нерезультативною. Мовляв, лідер США їде непідготованим.

Примітно, що зустріч на Алясці про війну в Україні пройде без України — Кремль виступив категорично проти пропозиції запросити на саміт Володимира Зеленського.