Требования Украины на Аляске — чего хотят добиться от России

Президент Украины Владимир Зеленский идет рядом с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Фото: JOHN MACDOUGALL/Pool via REUTERS

Перед переговорами на Аляске, которые состоятся в пятницу, 15 августа, между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным Украина четко очерчивает свои главные требования. Киев хочет длительное прекращение огня, реальные гарантии безопасности, выплата Россией сотен миллиардов долларов компенсаций и возвращение похищенных детей и военнопленных.

Об этом говорится в статье Politico.

Прекращение огня и гарантии

Украина будет требовать от России прекращения огня. Там хотят, чтобы любые обсуждения территориальных вопросов стали возможны только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет придерживаться его.

Компенсации и санкции

Украина настаивает, чтобы Москва заплатила около 500 млрд евро за нанесенный ущерб. Под контролем европейских союзников находятся значительные активы РФ, в частности почти 200 млрд евро в Бельгии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что доступ к этим средствам России должны разблокировать только после возмещения ущерба. Киев и партнеры предупреждают: снятие санкций и восстановление торговли позволят Кремлю перегруппироваться для новой агрессии.

Гарантии безопасности

В сфере безопасности Киев видит единственной надежной долгосрочной защитой вступление в НАТО и ЕС. Президент Владимир Зеленский заявляет, что до сих пор не услышал конкретных предложений, которые бы гарантировали избежание новой войны. Тем временем Трамп выступает против членства Украины в Альянсе, а Москва требует его официального исключения.

Дополнительно отдельные страны ЕС опасаются экономических последствий интеграции большого аграрного государства и фактически тормозят этот процесс. Киев отвергает и требование сокращения 900-тысячной армии, а сейчас главными гарантиями безопасности остаются военные поставки и финансирование со стороны европейских партнеров. За время войны ЕС предоставил помощи на 73,9 млрд евро, тогда как США - 64 млрд, причем американская поддержка при Трампе не растет.

Возвращение детей и пленных

Вопрос похищенных детей и военнопленных тоже остается ключевым. Россия незаконно вывезла около 20 тысяч украинских детей, из которых удалось вернуть только 1453, преимущественно благодаря посредничеству Катара. Кремль подает это как эвакуацию из опасных зон, но передает детей в российские семьи и воспитывает в условиях пропаганды. Ситуацию осложняет решение администрации Трампа расформировать группу Йельского университета, которая помогала разыскивать похищенных.

Кстати, Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию украинских детей. Обмен пленными продвигается несколько успешнее — при посредничестве Трампа освобождено более 2000 человек, но тысячи остаются в заключении без доступа международных миссий.

Военное и экономическое давление

Киев и его союзники стремятся сохранить санкционное давление, подчеркивая, что война уже стоила России более 1 млн военных потерь и около 2 триллионов долларов — почти годовой ВВП. Снятие санкций и возобновление торговли, предостерегают они, даст Кремлю время для нового наступления.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на требование России вывести войска Украины с Донбасса.

Добавим, что Россия требует для окончания войны то, что противоречит действующей Конституции Украины, например уступки территориями и даже редактирование Конституции.

Между тем западные СМИ считают, что встреча Путина и Трампа на Аляске будет нерезультативной. Мол, лидер США едет неподготовленным.

Примечательно, что встреча на Аляске о войне в Украине пройдет без Украины — Кремльвыступил категорически против предложения пригласить на саммит Владимира Зеленского.