Встреча Зеленского и Мерца 13 августа — о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны говорили о недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Мерцом 13 августа

Зеленский назвал встречу с Мерцом важной и содержательной. Он поблагодарил за поддержку Украины и за организацию сегодняшних встреч: онлайн-встречи лидеров и заседание коалиции желающих.

Президент рассказал, что стороны говорили о недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, увеличении оборонной поддержки, участии Германии в новой инициативе PURL, укреплении украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, а также о надежных гарантиях безопасности.

"Есть общее понимание: пока Россия не делает никаких шагов к миру, необходимо продолжать давление на нее и укреплять поддержку Украины. И это очень важно. Искренне ценю всю помощь Германии и наши отношения, которые дают реальные результаты для защиты жизни", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Украина, ЕС и США согласовали ключевые принципы для завершения войны. Все надеются на прекращение огня после переговоров на Аляске.

Кроме того, Украина обозначила требования к саммиту на Аляске. Киев хочет реальные гарантии безопасности, возвращения детей и военнопленных, а также выплаты компенсаций.