Встреча Зеленского и Мерца 13 августа — о чем договорились

Зеленский раскрыл детали встречи с Мерцом — о чем договорились
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Стороны говорили о недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Мерцом 13 августа
Зеленский назвал встречу с Мерцом важной и содержательной. Он поблагодарил за поддержку Украины и за организацию сегодняшних встреч: онлайн-встречи лидеров и заседание коалиции желающих.
Президент рассказал, что стороны говорили о недавних контактах с партнерами и дальнейшем взаимодействии с союзниками, увеличении оборонной поддержки, участии Германии в новой инициативе PURL, укреплении украинской ПВО двумя дополнительными системами Patriot и ракетами к ним, а также о надежных гарантиях безопасности.
"Есть общее понимание: пока Россия не делает никаких шагов к миру, необходимо продолжать давление на нее и укреплять поддержку Украины. И это очень важно. Искренне ценю всю помощь Германии и наши отношения, которые дают реальные результаты для защиты жизни", — подчеркнул глава государства.
Напомним, Украина, ЕС и США согласовали ключевые принципы для завершения войны. Все надеются на прекращение огня после переговоров на Аляске.
Кроме того, Украина обозначила требования к саммиту на Аляске. Киев хочет реальные гарантии безопасности, возвращения детей и военнопленных, а также выплаты компенсаций.
