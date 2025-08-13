Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський разом із американським президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами узгодили позицію щодо завершення війни. Вони окреслили головні принципи для перемовин із Росією.

Про це заявив глава держави після онлайн-конференції із західними партнерами у середу, 13 серпня.

Зеленський висловився про принципи щодо завершення війни

За словами президента, спільно із лідерами вони обговорили п'ять принципів, які мають ключовими тезами під час зустрічі Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, 15 серпня.

"Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни в Україні. Все, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмови. Має бути припинення вогню. Мають бути гарантії безпеки, дійсно надійні. Також серед погоджених принципів — Росія не може мати право вето щодо європейської та перспективи України в НАТО. Мирні переговори слід поєднувати із належним чином на Росію — санкції мають бути та мають бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню", — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що після віртуальної зустрічі Емманюель Макрон озвучив позицію Європи та США у переговорах з Росією.

А також Фрідріх Мерц заявив про те, що Україна готова обговорювати територіальні питання.