Переговори на Алясці — Макрон озвучив позицію США та ЄС

Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон висловився про позицію США та Європи у перемовинах з Росією. Лідери країн прагнуть скорішого досягнення миру в Україні.

Про це французький президент заявив після онлайн-конференції за участі європейських політиків, Володимира Зеленського та Дональда Трампа, пише Lemonde.

Реклама

Читайте також:

Макрон озвучив позицію Європи та США

Під час зустрічі представники країн озвучили свої умови щодо переговорів з Росією. Як зазначив Макрон, їм вдалося досягти спільної думки у тому, що війна в Україні має припинитися найближчим часом.

"Обмін думками з президентом Трампом дозволив прояснити його наміри щодо зустрічі 15 серпня і дав нам можливість висловити наші очікування. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що США прагнуть досягти перемир'я під час цієї зустрічі на Алясці. Дуже важливо, щоб під час цієї зустрічі США домоглися припинення вогню, і ми підтримуємо цю ініціативу, а також обмін полоненими та звільнення дітей", — заявив Макрон.

А також він наголосив на тому, що президент України Володимир Зеленський має бути обов'язково залучений до переговорів і саме він має ухвалювати рішення щодо територіальних питань.

"Ми хочемо, щоб усі питання, що стосуються України, обговорювалися з Україною. Ми прагнемо міцного і тривалого миру, миру, який вирішить територіальні питання і забезпечить гарантії безпеки на майбутнє. Територіальні питання, які стосуються України, не можуть бути предметом переговорів і будуть обговорюватися виключно президентом України. Ми підтримуємо цю позицію, і вона була дуже чітко висловлена президентом Трампом", — сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше Україна окреслила свої умови до зустрічі на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та президентом РФ Володимиром Путіним.

А також Велика Британія раніше зробила попередження Франції та Німеччині щодо публічного обговорення саміту на Алясці.