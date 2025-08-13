Переговоры на Аляске — Макрон озвучил позицию США и ЕС

Макрон озвучил позицию США и ЕС в переговорах с Россией
Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:32
Срочная новость
Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о позиции США и Европы в переговорах с Россией. Лидеры стран стремятся к скорейшему достижению мира в Украине.
Об этом французский президент заявил после онлайн-конференции с участием европейских политиков, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, пишет Lemonde.
Реклама
Читайте также:
Макрон озвучил позицию Европы и США
"Позиция США заключается в том, чтобы добиться прекращения огня между Украиной и Россией на саммите на Аляске. Обмен мнениями с Дональдом Трампом позволил прояснить его намерения и выразить наши ожидания. Американское желание заключается в том, чтобы добиться прекращения огня", — заявил Макрон.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама