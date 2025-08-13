Украина, ЕС и США согласовали принципы окончания войны — заявление Зеленского

Украина, ЕС и США согласовали ключевые принципы завершения войны
Дата публикации 13 августа 2025 17:38
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими лидерами согласовали позицию по завершению войны в Украине.
Об этом заявил глава государства после онлайн-конференции с западными партнерами.
"Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны в Украине. Мы надеемся, что центральной темой встречи на Аляске будет немедленное прекращение огня", — сообщил Владимир Зеленский
