Переговоры с Россией — Украина и США планируют трехстороннюю встречу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США планируют подготовку к трехсторонней встрече с Россией после саммита на Аляске. Американский лидер Дональд Трамп пообещал обсудить с украинским президентом результат разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом украинский президент сообщил после онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

После разговора Трампа и Путина, который должен состояться 15 августа, Украина и США планируют обсудить дальнейшие совместные шаги по завершению войны.

"Мы должны готовить трехсторонний формат разговора... Президент США предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет разговор и мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим дальнейшие шаги", — сказал Зеленский.

Отметим, президент Украины также заявил, что совместно с США и Европой они согласовали пять ключевых принципов по прекращению войны.

А также глава государства сообщил, что Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности Украине после прекращения огня со стороны РФ.