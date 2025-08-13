Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп и Зеленский планируют разговор после переговоров на Аляске

Трамп и Зеленский планируют разговор после переговоров на Аляске

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 17:49
Переговоры с Россией — Украина и США планируют трехстороннюю встречу
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США планируют подготовку к трехсторонней встрече с Россией после саммита на Аляске. Американский лидер Дональд Трамп пообещал обсудить с украинским президентом результат разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом украинский президент сообщил после онлайн-встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Реклама
Читайте также:

Зеленский и Трамп планируют разговор после саммита на Аляске

После разговора Трампа и Путина, который должен состояться 15 августа, Украина и США планируют обсудить дальнейшие совместные шаги по завершению войны.

"Мы должны готовить трехсторонний формат разговора... Президент США предложил мне, что после встречи на Аляске у нас будет разговор и мы обсудим все результаты, если они будут, и мы определим дальнейшие шаги", — сказал Зеленский.

Отметим, президент Украины также заявил, что совместно с США и Европой они согласовали пять ключевых принципов по прекращению войны.

А также глава государства сообщил, что Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности Украине после прекращения огня со стороны РФ.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп война в Украине встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации