Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вихід ЗСУ з Донбасу — Зеленський зробив заяву

Вихід ЗСУ з Донбасу — Зеленський зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 17:38
Зеленський зробив заяву щодо виходу ЗСУ з Донбасу
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України не вийдуть з Донбасу в обмін на припинення вогню. Глава держави наголосив, що це остаточне рішення після сьогоднішніх перемовин з лідерами ЄС.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції після онлайн-зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у середу, 13 серпня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу

"Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу незмінна. Україна не піде з Донбасу в обмін на припинення вогню. Це остаточне рішення після сьогоднішніх перемовин з європейськими лідерами. Допоки конституція держави незмінна — не може бути змінна позиція гаранта Конституції", — наголосив Зеленський.

Крім того, він зауважив, що будь-які територіальні питання вирішуються на рівні лідерів.

"Без України це вирішити неможливо. Сьогодні всі про це також говорили", — зазначив лідер України.

Раніше ЗМІ писали, що очільник країни-агресорки Путін готовий зупинити війну в Україні, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу.

У відповідь на це Зеленський заявив, що поступки Кремлю без гарантій безпеки відкриють шлях до нової агресії.

Володимир Зеленський Донбас ЗСУ деокупація України війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації