Зеленський зробив заяву щодо виходу ЗСУ з Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України не вийдуть з Донбасу в обмін на припинення вогню. Глава держави наголосив, що це остаточне рішення після сьогоднішніх перемовин з лідерами ЄС.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції після онлайн-зустрічі з Трампом та європейськими лідерами у середу, 13 серпня.

Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу

"Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу незмінна. Україна не піде з Донбасу в обмін на припинення вогню. Це остаточне рішення після сьогоднішніх перемовин з європейськими лідерами. Допоки конституція держави незмінна — не може бути змінна позиція гаранта Конституції", — наголосив Зеленський.

Крім того, він зауважив, що будь-які територіальні питання вирішуються на рівні лідерів.

"Без України це вирішити неможливо. Сьогодні всі про це також говорили", — зазначив лідер України.

Раніше ЗМІ писали, що очільник країни-агресорки Путін готовий зупинити війну в Україні, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу.

У відповідь на це Зеленський заявив, що поступки Кремлю без гарантій безпеки відкриють шлях до нової агресії.