Путін зупинить війну, якщо Україна віддасть Донецьку область

Володимир Путін. Фото: Reuters

Глава Кремля Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні. Однак, в обмін він вимагає територіальних поступок, а саме — віддати Донбас.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на європейських та українських чиновників.

Що вимагає Путін в обмін на завершення війни

За словами чиновників, Путін під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом повідомив йому, що погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виїде війська з усієї території Донецької області.

У такому разі Росія отримає контроль над Донецькою та Луганською областями, а також півостровом Крим, який вона захопила 2014 року, і домагатиметься визнання як "суверенної російської території".

Під час третього дзвінка, який відбувся в п'ятницю, Віткофф повідомив європейським чиновникам, що пропозиція РФ включає два етапи:

на першому етапі Україна виводить війська з Донецької області і лінія фронту заморожується;

на другому етапі Путін і президент США Дональд Трамп узгоджують остаточний мирний план, який потім буде обговорюватися з президентом України Володимиром Зеленським.

Український чиновник, який брав участь одразу в дзвінку з Трампом, заявив, що Київ нібито не заперечує проти будь-яких пропозицій, однак припинення вогню буде обов'язковою умовою для будь-яких подальших кроків.

Водночас європейські та українські чиновники, яких Трамп і Віткофф поінформували під час дзвінків цього тижня, побоюються, що Путін може використати цю ініціативу як виверт, щоб уникнути нових жорстких санкцій і тарифів США, продовжуючи при цьому війну.

Також за даними WSJ, європейські представники під час дзвінків намагалися уточнити, що буде із Запорізькою та Херсонською областями, де війська РФ контролюють частину території. Чиновники, яких адміністрація Трампа поінформувала в середу або четвер, отримали суперечливі враження про те, чи має намір Путін заморозити поточну лінію фронту, або ж надалі повністю вивести війська з цих областей.

Крім того, важливо зазначити, що згадок про Сумську та Харківську області в матеріалі WSJ немає.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання територій стануть ключовими у вирішенні російсько-української війни.

Крім того, Трамп уже анонсував, що в мирній угоді щодо України варто очікувати обмін територіями.