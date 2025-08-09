Путин остановит войну, если Украина отдаст Донецкую область

Владимир Путин. Фото: Reuters

Глава Кремля Владимир Путин готов остановить войну в Украине. Однако, в обмен он требует территориальных уступок, а именно — отдать Донбасс.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и украинских чиновников.

Что требует Путин в обмен на завершение войны

По словам чиновникам, Путин ходе встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом сообщил ему, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выедет войска со всей территории Донецкой области.

В таком случае Россия получит контроль над Донецкой и Луганской областями, а также полуостровом Крым, который она захватила в 2014 году и добиваться признания в качестве "суверенной российской территории".

Во время третьего звонка, который состоялся в пятницу, Уиткофф сообщил европейским чиновникам, что предложение РФ включает два этапа:

на первом этапе Украина выводит войска из Донецкой области и линия фронта замораживается;

на втором этапе Путин и президент США Дональд Трамп согласовывают окончательный мирный план, который затем будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский чиновник, который участвовал в сразу в звонке с Трампом, заявил, что Киев якобы не возражает против любых предложений, однако прекращение огня будет обязательным условием для любых дальнейших шагов.

В то же время европейские и украинские чиновники, которых Трамп и Уиткофф проинформировали в ходе звонков на этой неделе, опасаются, что Путин может использовать эту инициативу как уловку, чтобы избежать новых жестких санкций и тарифов США, продолжая при этом войну.

Также по данным WSJ, европейские представители в ходе звонков пытались уточнить, что будет с Запорожской и Херсонской областями, где войска РФ контролируют часть территории. Чиновники, которых администрация Трампа проинформировала в среду или четверг, получили противоречивые впечатление о том, намерен ли Путин заморозить текущую линию фронта или же в дальнейшем полностью вывести войска из этих областей.

Кроме того, важно отметить, что упоминаний о Сумской и Харьковской областях в материале WSJ нет.

Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопросы территорий станут ключевыми в разрешении российско-украинской войны.

Кроме того, Трамп уже анонсировал, что в мирной сделке по Украине стоит ожидать обмен территориями.