Марко Рубио заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки в территориальных вопросах

Госсекретарь Марко Рубио дал интервью журналистам Fox News, в котором очертил проблематику мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что придется преодолеть долгий путь, ведь самым сложным будет вопрос оккупированных РФ территорий.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Госдепа США.

Что заявил Рубио о территориальных вопросах

По мнению госсекретаря США, после визита спецпредставителя Стивена Уиткоффа в Москву, становится понятным, что прекращение огня должно стать частью переговорного процесса. Также Рубио отметил ключевую важность территориальных вопросов в переговорах.

"Ключевыми элементами любого прекращения войны будут территориальные вопросы. Есть территории, которые Россия захватила и контролирует сейчас, включая Крым и некоторые другие районы. Любой договор требует уступок: уступки должны быть как со стороны России, так и со стороны Украины, конечно. Поэтому это сложно", — сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что украинцы заплатили большую цену в этой войне, поэтому эти уступки даются нелегко. Рубио отметил, что еще и нужно будет убедить в них общественность страны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с диктатором Путиным. Он назвал такую встречу возможной уже в ближайшее время.

Также сообщалось, что СМИ узнали у чиновников Белого дома, когда планируют ввести ограничения.