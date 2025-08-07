Видео
Главная Новости дня Вопросы территорий станут ключевыми — Рубио об уступках сторон

Вопросы территорий станут ключевыми — Рубио об уступках сторон

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 04:18
Марко Рубио заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки в территориальных вопросах
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Госсекретарь Марко Рубио дал интервью журналистам Fox News, в котором очертил проблематику мирных переговоров между Украиной и Россией. Он отметил, что придется преодолеть долгий путь, ведь самым сложным будет вопрос оккупированных РФ территорий.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Госдепа США.

Что заявил Рубио о территориальных вопросах

По мнению госсекретаря США, после визита спецпредставителя Стивена Уиткоффа в Москву, становится понятным, что прекращение огня должно стать частью переговорного процесса. Также Рубио отметил ключевую важность территориальных вопросов в переговорах.

"Ключевыми элементами любого прекращения войны будут территориальные вопросы. Есть территории, которые Россия захватила и контролирует сейчас, включая Крым и некоторые другие районы. Любой договор требует уступок: уступки должны быть как со стороны России, так и со стороны Украины, конечно. Поэтому это сложно", — сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что украинцы заплатили большую цену в этой войне, поэтому эти уступки даются нелегко. Рубио отметил, что еще и нужно будет убедить в них общественность страны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с диктатором Путиным. Он назвал такую встречу возможной уже в ближайшее время.

Также сообщалось, что СМИ узнали у чиновников Белого дома, когда планируют ввести ограничения.

россия США война в Украине ВОТ мирные переговоры Марко Рубио
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
