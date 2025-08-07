Марко Рубіо заявив, що Україні та РФ доведеться піти на поступки у територіальних питаннях

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар Марко Рубіо дав інтерв'ю журналістам Fox News, в якому окреслив проблематику мирних переговорів між Україною та Росією. Він зазначив, що доведеться подолати довгий шлях, адже найскладнішим буде питання окупованих РФ територій.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Держдепу США.

Що заявив Рубіо про територіальні питання

На думку держсекретаря США, після візиту спецпредставника Стівена Віткоффа до Москви, стає зрозумілим, що припинення вогню має стати частиною переговорного процесу. Також Рубіо зазначив ключову важливість територіальних питань в переговорах.

"Ключовими елементами будь-якого припинення війни будуть територіальні питання. Є території, які Росія захопила та контролює зараз, включаючи Крим та деякі інші райони. Будь-який договір потребує поступок: поступки мають бути як з боку Росії, так і з боку України, звісно. Тож це складно", — сказав Рубіо.

Держсекретар зазначив, що українці заплатили велику ціну у цій війні, тому ці поступки даються нелегко. Рубіо зазначив, що ще й буде потрібно переконати у них громадськість країни.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп прокоментував можливість зустрічі з диктатором Путіним. Він назвав таку зустріч можливою вже найближчим часом.

